Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre “Le Muse” ripartono dalla Chiesa dei Catalani di Messina per la “Notte d’arte”

In attesa della nuova programmazione invernale e della serata inaugurale con la suggestiva consegna del Premio Muse 2022, l’Associazione Culturale “Le Muse” di Reggio Calabria riprende la sua attività con scambi culturali e protocolli che arricchiscono la programmazione del mese di ottobre.

Inizia con una importante partecipazione il nuovo mese ed esattamente “Notte d’Arte a Messina, evento che nei giorni scorsi è stato presentato dall’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa. La manifestazione alla terza edizione è organizzata dall’Associazione “Impronte”, patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina; dall’Arcidiocesi Di Messina, Lipari e S. Lucia Del Mela; dall’Università degli Studi di Messina; dal Museo Regionale Interdisciplinare di Messina; dagli Ordini, dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e degli Architetti P.P.C della Provincia Di Messina; dalla Fondazione Antonio Presti Fiumara d’Arte; dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo; dall’ENS – Ente Nazionale Sordi sezione provinciale di Messina; dalla Rete dei borghi; dal CESV – Centro di Servizio per il Volontariato di Messina; dal Coni; dal CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale; dalla Fisdir – Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali; e dall’INBAR – Istituto Nazionale di bioarchitettura. Una rinascita dopo il Covid, con un evento che fa respirare aria di cultura e di accoglienza non solo nella città di Messina insieme al FAI, alle Vie dei Tesori promossa dal Sindaco Cateno De Luca e dall’Amministrazione comunale. L’evento é stato presentato alla stampa dai direttori artistici Marisa Arena, Gianfranco Pistorio e Antonella Arena; dal poeta e scrittore Lillo Alessandro; e da Michele Palamara per la “Rete dei borghi”. L’edizione 2021 dedicherà particolare attenzione all’Identità siciliana e coinvolgerà 12 location cittadine tra palazzi istituzionali, piazze e luoghi di ritrovo. Il presidente del’associazione culturale Le Muse di Reggio Calabria prof. Giuseppe Livoti, guiderà gli eventi all’interno dell’antica Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani (ubicata vicino lo storico duomo) costruzione d’epoca bizantina verosimilmente effettuata sui resti di un preesistente tempio pagano greco-siceliota dedicato a Poseidone. L’invito degli organizzatori Pistorio, Arena è stato subito accettato dal direttivo Muse, ha dichiarato Giuseppe Livoti, perché porteremo i nostri artisti ed i nostri poeti creando un vero e proprio ponte di idee e di ospitalità vista la grande attenzione e ruolo che è stato dato al nostro sodalizio che sarà presente in una location storica tra le piu’ suggestive della città di Messina. Tra gli artisti che parteciperanno con una mostra dedicata a “Mare e Miti”, ricordiamo i pittori, scultori e ceramisti Nicola Abate, Vincenzo Abate, Cristina Benedetto, Adele Leanza, Manuela Lugara’, Rossella Marra, Santina Milardi, Antonio Nicolo’, Antonio Viglianti, Gaetano Villegiante. Sabato dalla ore 20,30 in poi Gisella Schiro’ declama i versi di Maria Costa, connversazione conversazione con lo scrittore Matteo Allone, Notte d’arte con Dante Alighieri a cura di Rosalia Simone D’Aliberti. Domenica 3 ottobre apertura alle ore 11, mentre alle ore 17,00 incontro con la scrittrice Mimma Scimone, successivamente con la scrittrice Patrizia Pipino, ed ancora con la poetessa e scrittrice Clara Condello, mentre a fine serata conclusione con Letture Interpretate del Gruppo Teatro Libero.