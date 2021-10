Calabria. Cinema studio’s a Lamezia Terme: ok fattibilità del progetto

La Fondazione Calabria Film Commission ha reso noto che è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica degli Studio’s di Lamezia Terme. A breve le procedure per le gare d’appalto per la realizzazione della cittadella del cinema della Calabria, diverse strutture che ospiteranno produzioni nazionali e internazionali. Gli Studio’s che sarà costruita a Lamezia Terme, sarà all’avanguardia nel settore ed avrà tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio polo dedicato all’industria del settore audiovisivo ed un centro d’attrazione per le imprese del settore cinematografico nazionali ed internazionali.

FR