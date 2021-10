Covid. Bollettino: 3.405 nuovi casi, 52 i decessi

(DIRE) Roma, 1 Ott. – Sono 3.405 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 3.804), mentre i decessi odierni sono 52 (ieri 51). Dall’inizio dell’epidemia sono dunque 4.675.758 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime sono in tutto 130.973. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Sono complessivamente 4.451.133 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono in tutto 93.652, pari a -656 rispetto a ieri (-1.671 il giorno prima). I tamponi totali, compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 293.469, ovvero 15.367 in meno rispetto ai 308.836 di ieri. Il tasso di positività è stabile all’1,2% (l’approssimazione di 1,16%), proprio come ieri quando era 1,2%. Segno meno per quanto riguarda le degenze in area medica e in rianimazione. Sono -80 (ieri -119) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 3.118 ricoverati. Sono -11 (ieri -10) i posti letto occupati in terapia intensiva. Ora il totale dei malati più gravi è pari a 429, con 20 ingressi in rianimazione (ieri 26). (Fde/ Dire) 18:26 01-10-21