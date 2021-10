Covid. In Sicilia 463 ricoverati in regime ordinario, dato in discesa

(DIRE) Palermo, 1 Ott. – Prosegue la discesa del numero dei ricoverati per Covid-19 negli ospedali siciliani. Il report quotidiano del ministero della Salute e della Protezione civile segnala ad oggi 463 pazienti in regime ordinario e 61 in terapia intensiva (ieri erano rispettivamente 482 e 63). Il bollettino segnala 434 nuovi casi su un totale di 13.945 tamponi processati: l’incidenza è al 3,1%. Nelle ultime 24 ore sull’Isola ci sono stati 13 decessi e 529 guarigioni. Al momento risultano positive 14.301 persone, 108 meno di ieri. (Sac/Dire) 19:03 01-10-21