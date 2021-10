Il Ministro Carfagna a Reggio Calabria, al fianco di Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro

“Niente annunci, ma impegni concreti per la Calabria”. Si è presentata così in conferenza stampa a Reggio Calabria il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara CARFAGNA, affiancata dal Responsabile Nazionale per il Sud, Francesco CANNIZZARO, e dal Capogruppo alla Camera e futuro Governatore della Calabria, Roberto OCCHIUTO.

“Sviluppo, nuove strategie di investimento e quindi occupazione… ma soprattutto infrastrutture e opere connesse, per colmare il gap Nord-Sud”, così ha parlato il Ministro sviscerando gli impegni che intende portare a termine, con il supporto della Regione Calabria, grazie alla grande occasione per il Meridione che si chiama PNRR, “il 40% del quale – lo ha ribadito con forza Mara Carfagna qui in riva allo Stretto – è destinato al Sud. Chi parla di scippi e di informazioni fuorvianti non sa di cosa parla”.

111 milioni per le Z.E.S. di tutta la Regione; 11 milioni per l’autostrada Salerno – Reggio; 50 milioni di euro all’Autorità portuale per portare Gioia Tauro ai vertici d’Europa e per rilanciare in maniera definitiva il Porto di Reggio (aggiungendosi ai 15 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro). E questi sono solo alcuni degli interventi di cui ha parlato il Ministro per il Sud.

A questi Mara Carfagna ha formalmente assunto l’impegno anche per alcuni Progetti bandiera su infrastrutture ferroviarie e stradali per la Calabria, per un totale di ben 373 milioni di euro (fondi FSC 21-27), sui quali c’è già totale intesa con i Ministeri competenti e che saranno già inseriti nel prossimo Decreto:

SSV completamento collegamento A2 S.Roberto – Campo Calabro – Piani Aspromonte (20 mln)

SSV collegamento Reggio Calabria / Cardeto / Vallata S.Agata (20 mln)

SSV bretella collegamento pedemontana della Piana di Gioia Tauro (20 mln)

SS 280 dei due mari Catanzaro – Cosenza (25 mln)

Trasversale Amantea – Cosenza (20 mln)

SS106 – SP197 – SP252 collegamento Corigliano – Tarsia (10 mln)

Ammodernamento collegamento A2 aree interne Vibo Valentia (15 mln)

Collegamento SS106 tramite attraversamento del fiume Esaro (10 mln)

Strada di collegamento A2 Rogliano – Marcellinara (25 mln)

Completamento elettrificazione linea jonica (180 mln)

Riattivazione linee Taurensi (28 mln).

“Con un Ministro così pragmatico e attento alle necessità del Sud, sarà sicuramente più facile governare la Regione – sostiene Roberto Occhiuto – ma starà al nuovo corso politico dimostrare quanto male abbia fatto prima di noi la Sinistra e quanto si sbaglia oggi chi pensa che amministrare qui sia impossibile!”. “Non c’è mai stata una simile convergenza di forze politiche ed istituzionali sulla Calabria – è la chiosa di Francesco Cannizzaro – e sono orgoglioso di poter essere costante espressione sul territorio di questo tangibile impegno. La cambiamo questa Regione. Insieme!”.