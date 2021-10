L’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua festeggia i nonni!

L’I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua diretto dal Dott. Carlo Milidone festeggia anche quest’anno i nonni, preparando con i suoi allievi – soprattutto i più piccini – tanti lavoretti e tanti pensieri spontanei. I nonni, che accudiscono con amore i nipotini, sono ogni anno ben lieti di ricevere letterine e disegni realizzati dai bimbi coordinati dalle loro maestre; gli allievi scatenano così con l’occasione, la loro creatività utilizzando colori, forme e dolcissime parole. La Festa dei Nonni è un giorno per rinforzare il legame tra le generazioni, è diventata così una giornata speciale per onorare e ringraziare queste importanti figure familiari, in Italia si celebra il 2 ottobre (il giorno degli Angeli custodi), ed è stata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano.