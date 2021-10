Lo stilista reggino Franco Violo alla Milano Fashion Week

L’ elegante ed esclusiva Terrazza Duomo 21 con vista sul Duomo di Milano è la location che ha ospitato la sfilata dello stilista Franco Violo, tra gli eventi collaterali della MFW. Una serata all’insegna della moda e dell’ eleganza che ha visto protagoniste 17 modelle per la presentazione della collezione firmata dallo stilista reggino. Da Reggio Calabria a Milano, negli anni, è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare per il suo estro creativo e il suo talento nel creare abiti capaci di valorizzare ed esaltare la femminilità. “Mi piace far sentire la donna che indossa le mie creazioni, sicura di sé stessa, attraente ed affascinante” , ha detto Franco Violo. Mai niente di scontato nelle mie collezioni, dalla scelta dei tessuti, ai colori, alla ricercatezza dei particolari, preferisco portare in passerella sempre qualcosa di audace e sorprendente. La sensualità non sta più negli occhi di chi guarda perché nel 2021 ci si veste per noi stessi, si sceglie un abito per come ci fa sentire e non più per compiacere. Bellissime le modelle selezionate dallo stilista che si è affidato alla professionalità di Francy Piscitello per le acconciature e Sonia Manfra per il make up. Il defilé è stato accompagnato dalla selezione musicale del Dj Gianluca Ferri. Ospite la bellissima Francesca Russo Miss Italia Calabria 2020 e Miss Eleganza 2021. Impeccabile l ‘organizzazione curata da Maria Pia Speranza che ha parlato del rapporto di collaborazione con il Dj Gianluca Ferri con il quale realizzano eventi semplici ma d’ effetto per coinvolgere target di un certo livello in location milanesi davvero esclusive. La sfilata di Franco Violo nell’ ambito della Milano Fashion Week, è stata una sfida importante per ripartire e dare vita alla sua nuova agenda di eventi.

Ph. Peppe Russo Seminara