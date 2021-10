Madagascar. Inchiesta rilancia allarme per aborti clandestini

Le attiviste di Nifin’Akanga: bisogna depenalizzarli subito

(DIRE) Roma, 1 ott. – È arrivato il momento di garantire il diritto all’aborto sicuro per le donne. Ne sono convinte le attiviste dell’associazione Nifin’Akanga che hanno pubblicato in settimana i risultati di un’inchiesta condotta su tutto il territorio nazionale.

La ricerca ha coinvolto 4.478 cittadini, di cui 3.568 donne e 910 persone che praticano gli interventi. La maggior parte di chi abortisce clandestinamente ha più di 25 anni (61,37%), mentre le donne con più di 35 anni rappresentano il 27,5%. Il 51% di chi fa ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, inoltre, ha una relazione stabile.

Secondo le attiviste, nonostante sia la più chiusa rispetto alla depenalizzazione della pratica, la comunità religiosa più coinvolta è quella cristiana (81,05%).

La legge sull’aborto del Paese è una delle più restrittive al mondo. Viene infatti punito dall’articolo 317 del codice penale, ereditato dal codice napoleonico del 1810, dove si sostiene che chiunque lo pratichi rischia fino a dieci anni di prigione, mentre le donne che fanno ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza rischiano fino a due anni. L’aborto, inoltre, resta punito dalla legge anche in caso di stupro, incesto o quando la vita della donna è in pericolo.

“Il discorso pubblico stigmatizza le ragazze più giovani, considerate come donne frivole – ha detto in un’intervista all’emittente Radio france internationale (Rfi) Kemba Ranavela, cofondatrice di Nifin’Akanga – ma la ricerca dimostra che abortiscono tutte le donne, senza distinzione di classe sociale e di età. Abbiamo messo in luce come molte donne ricorrono alla pratica e quindi questa legge non ha alcun senso. È tempo di cambiarla”.