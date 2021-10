Salute. Speranza: Lotta ai tumori prioritaria per il Ministero della Salute

“(DIRE) Roma, 1 Ott. – “La lotta ai tumori è prioritaria per il ministero della Salute. I temi che avete posto al centro dei lavori del convegno Ail sono questioni cruciali per la sanità e proprio sulla prossimità sono state fatte scelte strategiche con il Pnrr, ma non solo. La sanità di domani sarà più vicina alle famiglie con servizi integrali ed operativi, vicina e concreta alle persone più fragili”. Così Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha dichiarato, intervenendo con un messaggio al convegno dell’associazione italiana leucemie, linfomi e mieloma, in corso al Salone d’onore del CONI, a Roma. (Org/Dire) 11:15 01-10-21