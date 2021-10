San Giorgio delle Pertiche (Pd). Bracconiere denunciato per furto fauna selvatica

Comando Provinciale di Padova – San Giorgio delle Pertiche (Pd) , 01/10/2021 18:25

E’ stata la segnalazione di alcuni cittadini, che stavano passeggiando nelle campagne di San Giorgio delle Pertiche, ad allertare i Carabinieri Forestale su una attività di caccia in giorno di silenzio venatorio. I militari, prontamente intervenuti, sono riusciti ad interrompere l’azione delittuosa di un settantenne del posto. Nel giorno di “silenzio venatorio”, pressoché certi di poter passeggiare in totale tranquillità, la rilassante giornata è stata però interrotta da alcuni rumori anomali e sospetti provenienti da un’area agricola limitrofa ad una abitazione; e così è scattata la telefonata ai forestali per chiedere il loro aiuto.