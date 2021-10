Turismo, pubblicate sul sito del Ministero procedure per ristori

(DIRE) Roma, 1 Ott. – Il ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli avvisi pubblici per partecipare alle procedure di erogazione dei ristori a favore di: agenzie e tour operator, esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici, enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici. In questo modo il ministero del Turismo consente agli operatori di prendere visione, in anticipo rispetto alla creazione delle piattaforme in corso di realizzazione, di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle procedure di ristoro col fine di agevolare la predisposizione documentale e di ridurre i tempi di acquisizione delle informazioni. Per tali procedure sarà permesso il ricorso alle autocertificazioni. (Sor/Dire) 10:44 01-10-21