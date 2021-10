Vaccino. Piemonte primo a partire con terze dosi a personale sanitario

(DIRE) Torino, 1 Ott. – Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha accolto la richiesta del Piemonte di poter iniziare subito con la somministrazione delle terze dosi al personale sanitario: sarà la prima regione a farlo. Il presidente della Regione Alberto Cirio, infatti, ieri aveva scritto al commissario straordinario all’Emergenza Covid una lettera in cui esprimeva le necessità di iniziare immediatamente con la nuova dose di vaccino ai medici, affinchè “possano continuare a lavorare in sicurezza, per loro e per i pazienti”. Già era previsto che da lunedì 4 ottobre si partisse con le inoculazioni agli over 80 e a ospiti e operatori nelle Rsa, ma dopo il via libera del generale Figliuolo si inizierà parallelamente anche col personale sanitario. Il commissario generale dell’Unità di crisi della Regione Vincenzo Coccolo fa sapere che oggi il Piemonte può contare su una disponibilità di “oltre un milione di dosi” e che l’obiettivo è di utilizzarle nel minor tempo possibile. (Con/ Dire) 19:13 01-10-21