Caserta, auto travolta da Intercity

Dalle 4.00 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta presso un passaggio a livello in prossimità di via Pioppo Lungo, nel comune di Maddaloni, a causa di un incidente che si è verificato tra un’autovettura rimasta bloccata nel terrapieno adiacente i binari ed un treno Intercity proveniente da Roma e diretto a Napoli via Cancello. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente in quanto gli occupanti, due ragazze del luogo, non riuscendo a sbloccare il veicolo sono riuscite ad allontanarsi prima del sopraggiungere del treno che ha investito in pieno l’automobile. Terminate da poco le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e recupero dell’auto da parte dei Vigili del Fuoco. La circolazione ferroviaria ancora non è stata ripristinata.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75361