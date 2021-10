Discoteche. Grassi (FIEPET): Bene Letta e tutte le forze parlamentari a favore delle riaperture

Ora attendiamo Ok dal Governo con le misure per il settore

“Esprimiamo il nostro plauso anche al segretario del Pd Enrico Letta ed a tutte le forze parlamentari che si sono espresse, come chiediamo da tempo, a favore delle riaperture in sicurezza delle discoteche”.

E ’ quanto afferma Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto intrattenimento-discoteche di Fiepet Confesercenti. “Un segnale importantissimo per un settore, quello del divertimento sano e controllato, che ha sofferto particolarmente le restrizioni a causa delle crisi pandemica ed è fermo da 20 mesi. Imprese che danno lavoro a migliaia di persone e che hanno investito, a difesa della salute pubblica, ingenti risorse per mettere in sicurezza i locali da ballo”. “Ora – conclude Grassi – attendiamo con fiducia il Consiglio dei Ministri della prossima settimana, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, con le decisioni attese a favore delle nuove riaperture e delle capienze massime per il comparto”.

c.s. – Confesercenti