Questo pomeriggio alle 17.30 Pole Dance con Dana Hesse all’ASD Poseidon Club di Reggio Calabria

Si terrà questo pomeriggio 2 Ottobre alle 17.30, all’ASD Poseidon Club in Via Loreto Traversa Privata n°18 89133 Reggio Calabria, Calabria , l’appuntamento con la Pole Dance e con Dana Hesse, famosa ballerina e coreografa. “La pole dance sta diventando sempre più di moda e sempre più persone si avvicinano a questa disciplina sportiva per mantenersi in forma divertendosi o per migliorare la propria autostima. Preparate la borsa: top, mini shorts o leggings se siete più timide e coraggio, venite a provare quest’esperienza meravigliosa che è la Pole Dance soprattutto se ad insegnarla è Dana Hesse che vanta oltre 20 anni d’esperienza nel settore!“, garantisce il titolare della ASD Poseidon Francesco Palumbo.