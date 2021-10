Udine, Polizia arresta 2 uomini ed una donna nel corso di una rapina

Nella nottata del 29 Settembre, gli agenti della Polizia di Stato in forza al Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, che coadiuvano quelli della Questura di Udine nei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto tre cittadini stranieri per rapina in concorso ai danni di un quarto. Poco prima delle ore 1.00, gli agenti transitando in piazzale D’Annunzio udivano delle urla e richieste d’aiuto da parte di un giovane che era inseguito e percosso da tre persone, due uomini ed una donna. Nonostante l’intervento dei poliziotti, frappostisi tra aggressori ed aggredito, uno dei primi riusciva comunque a colpire nuovamente con un pugno il secondo, lasciandolo cadere tramortito: tutti i protagonisti venivano condotti in Questura per accertare quanto successo.

Dall’attività di polizia giudiziaria esperita si è appurato che i tre, due cittadini pakistani di 23 e 25 anni ed una cittadina ucraina di 23 anni, residenti in Udine, poco prima di essere fermati dai poliziotti avevano rapinato l’atro ragazzo, cittadino colombiano, in via Roma, minacciandolo e bloccandolo al muro con una catena e strappandogli dal collo una catenina con anello: nonostante il malcapitato fosse riuscito a liberarsi ed a scappare i tre l’avevano poi seguito e percosso anche davanti ai poliziotti, pretendendo da lui tutto il denaro posseduto.

Al termine degli atti, in mattinata, i tre sono stati arrestati per rapina in concorso, uno anche per la resistenza opposta agli operatori, e condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; la vittima veniva invece refertata con 5 giorni di prognosi. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Udine/articolo/12206157f45fb4408985836793