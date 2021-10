Questa mattina il WWF Italia e l’OA WWF di Reggio Calabria, hanno inaugurato l’Osservatorio per il birdwatching nel “Pantano di Saline” sulla costa Ionica della provincia reggina. I richiedenti hanno ringraziato, per la concessione dell’area e il contributo ai lavori, la Regione Calabria e la Rete Ferroviaria Italiana e per il patrocinio il Comune di Montebello Jonico.

FR