Accademia delle Imprese Europea & Clivia, partner per Euroflora 2022

Accademia delle Imprese Europea & Clivia, insieme, per un partenariato che troverà un momento di grande levatura nella partecipazione dell’Accademia delle Imprese Europea a Euroflora, fiera floreale di rilievo continentale in programma ai Parchi di Nervi di Genova dal 23 aprile all’8 maggio 2022

Sarà, ovviamente, un momento di grande rilievo per l’imprenditoria reggina, considerando l’importanza delle aziende partecipanti – provenienti da tutto il mondo – alla manifestazione genovese, che mette insieme l’eccellenza dell’intero pianeta nel settore. Il grande appuntamento programmato per la primavera del prossimo anno è però molto più “vicino” di quanto si possa pensare. Il prossimo 8 Ottobre si terrà infatti Giornata per la promozione internazionale del florovivaismo. La miglior occasione per presentare “alla grande” la nuova edizione della kermesse ligure. E Clivia profumi affiancherà tutte le aziende presenti, fornendo il suo apprezzatissimo igienizzante al bergamotto.

In tempi di pandemia, sicuramente un prodotto funzionale. Ma anche un item fortemente identitario, che permetterà d’inserire una peculiare “nota di Reggio Calabria” nel contesto della più spettacolare e frequentata delle floralies europee. Con un prezioso risultato aggiuntivo: l’igienizzante fornito da Clivia profumi permetterà di far conoscere anche a molti chilometri dalla Calabria le strepitose potenzialità del nostro “oro verde” e della stessa filiera bergamotticola, che non si ferma sicuramente ai “classici” utilizzi dell’agrume nell’industria dei profumi o in ambito gastronomico.

Di qui l’importanza di “esserci” – insieme, Accademia delle Imprese Europea e Clivia profumi – a fronte del grandissimo interesse settoriale e dei numeri enormi generati da Euroflora. E in un contesto che s’avvarrà della presenza di dirigenti del Ministro alle Politiche agricole e forestali, esperti d’internazionalizzazione come il presidente dell’Istituto per il commercio estero, uomini-chiave dell’Aiph (l’associazione di categoria che riunisce migliaia di florovivaisti dell’intero pianeta) e qualificatissimi stakeholder per avviare un più complessivo ragionamento sul futuro green cui l’intero pianeta è atteso. Tutto questo e altro ancora già venerdì prossimo, 8 ottobre, nel corso di una conferenza di presentazione che sarà anche trasmessa integralmente in streaming sul sito web ufficiale della prestigiosa manifestazione.