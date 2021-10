Calabria. Alle19 ha votato il 22,66% degli aventi diritto

Nel 2020 alla stessa ora il 35,54%, ma le urne erano aperte solo la Domenica

(DIRE) Reggio Calabria, 3 Ottobre – Nei 404 Comuni della Calabria per le elezioni Regionali alle 19 ha votato il 22,66% degli aventi diritto al voto. Come riportato sul portale delle elezioni del ministero dell’Interno, Eligendo, nella precedente tornata elettorale del 2020 l’affluenza registrata alla stessa ora è stata del 35,54%. In quell’occasione le urne sono state aperte un solo giorno: domenica 26 gennaio. (Rec/ Dire) 20:32 03-10-21