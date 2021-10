Ciclismo. Sonny Colbrelli vince la Parigi-Roubaix 2021

(DIRE) Roma, 3 Ottobre – Sonny Colbrelli ha vinto la Parigi-Roubaix 2021, battendo allo sprint Vermeersch e Van der Poel. Per l’Italia si tratta di uno storico successo che manca dal 1999 con il trionfo di Andrea Tafi. Dopo essersi classificato decimo nell’ultimo mondiale in linea nelle Fiandre, per Colbrelli (Bahrain-Victorious), campione Italiano ed europeo in carica, arriva il riscatto con una vittoria sofferta, condizionata dalla pioggia e dalle strade piene di fango. (Mem/ Dire) 17:55 03-10-21