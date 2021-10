Cultura. Riscoprire i benefici della lettura, UNIVDA organizza 5 incontri

(DIRE) Aosta, 3 Ott. – Cinque incontri letterari per scoprire, accompagnati da esperti, i benefici della lettura. Si chiama “Quand du lire fait du bien”, la rassegna promossa dal dipartimento delle Scienze umane e sociali dell’università della Valle d’Aosta in collaborazione con l’assessorato regionale all’Istruzione, il conservatorio della Valle d’Aosta e della Chaire Senghor de la Francophonie. Gli incontri, aperti a tutti previa prenotazione, si terranno il 6, il 13, il 20 ottobre e il 12 e il 16 novembre, alle 18.30 all’auditorium del Conservatorio della Valle d’Aosta, in via Guido Rey, ad Aosta. Ciascun appuntamento, a cui si può accedere previa presentazione del Green pass, prevede l’intervento di un esperto di letteratura francese che presenterà un diverso libro -da “Entrez dans la danse” di Jean Teulé, protagonista del primo incontro, a “L’Écume des jours” di Boris Vian, che chiuderà la rassegna- e dell’autrice dell’opera “Remèdes littéraires”, specializzata in biblioterapia. Il tutto sarà contornato dalla musica. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di “riscoprire dei grandi classici della letteratura francese o dei romanzi contemporanei, di condividerne l’esperienza della lettura e di diffonderla come ‘antidoto’ alla situazione attuale”, scrive l’Univda in una nota. (Pma/ Dire) 17:15 03-10-21