Ferarra. Espulso cittadino nigeriano

Continuano i servizi straordinari / quotidiani di controllo del territorio disposti dal Questore con l’obiettivo di continuare ad assicurare e mantenere, attraverso una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni di un’autentica tranquillità pubblica, riducendo la percezione di insicurezza dei cittadini.

Un cittadino extracomunitario nigeriano alla richiesta di esibire i propri documenti riferiva di non averli. Dai primi accertamenti lo straniero, di anni 21, gravato da pregiudizi di Polizia in materia di sostanze stupefacenti risultava inottemperante al provvedimento di espulsione e ordine di allontanarsi dal T.N.; pertanto veniva emesso e notificato un nuovo provvedimento di espulsione e ordine di allontanamento dal territorio nazionale e deferito all’A.G..

Durante un controllo un cittadino residente in altra provincia è risultato gravato da un divieto di tornare a Ferrara, in ragione di vari precedenti reati commessi proprio in questo capoluogo. Accertata l’esatta identità, veniva denunciato per la violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio.

A un cittadino marocchino del 1984, rintracciato in questo centro cittadino, veniva notificata la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno per un periodo di tre anni emesso dal Tribunale di Bologna. (foto di repertorio)

Due giovani sono stati sorpresi intenti a fumare uno spinello contenente marjiuana. Entrambi al termine degli accertamenti venivano segnalati alla Prefettura come assuntori.

