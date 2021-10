Seminara (RC). Elezioni comunali e regionali, i Carabinieri garantiscono il voto in sicurezza anche ai positivi di covid

I Carabinieri, a Seminara, impegnati alle urne in questi giorni, 3 e 4 Ottobre, per elezioni comunali e regionali, stanno garantendo il loro supporto per rendere possibile il voto in sicurezza anche a quanti cittadini positivi al covid, e in quarantena, impossibilitati a recarsi ai seggi, hanno fatto richiesta di esprimere la propria preferenza elettorale.

Questo l’intento con il quale, i militari dell’Arma, si prodigano in queste ore, ad accompagnare il presidente del seggio elettorale presso le loro abitazioni, il tutto nel pieno rispetto delle normative anticontagio vigenti.

comunicato stampa – Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria