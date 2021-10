Giappone. Covid, il Ministero della Salute avvia preparativi per sesta ondata

(DIRE) Tokyo, 4 Ott. – A pochi giorni di stanza dallo scorso 30 Settembre, data in cui sono state revocate tutte le misure di emergenza anti Covid nel paese, il ministero della Salute ha inviato una circolare ai governi locali contenente le linee guida per una revisione completa dei sistemi sanitari regionali, al fine di preparare l’intero paese a possibili nuove ondate di infezioni con l’arrivo della stagione invernale. I pilastri delle misure sollecitate dal ministero, definite dallo stesso dicastero come “strategia globale” che mira a conciliare risposta al virus e garanzia del normale assistenza medica , sono la messa in sicurezza degli operatori sanitari e un numero letti adeguato alle necessità. Nello specifico, la strategia del ministero prevede una maggiore efficienza nella gestione dei positivi, la garanzia di posti letto nelle strutture designate, l’allestimento di centri di prima accoglienza temporanei per gestire alti numeri di ricoveri e il potenziamento del sistema di cure domiciliari, con l’ausilio dei nuovi famaci antivirali approvati lo scorso mese. (Jief/Dire) 09:38 04-10-21