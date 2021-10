Nigeria. Stretta sui Nightclub: “Basta inquinamento acustico”

(DIRE) Roma, 4 Ott. – Il governo dello Stato di Lagos, uno dei più popolosi della Nigeria, intensificherà i controlli nei locali e nei bar per contrastare l’inquinamento acustico: lo ha annunciato Tunji Bello, commissario locale all’Ambiente e alle risorse idriche, così come riporta la testata Punch. Bello ha detto che alcune verifiche a sorpresa sono già state effettuate. In particolare l’Agenzia per la protezione dell’ambiente dello Stato di Lagos (Lasepa) ha fatto irruzione al ‘Prest Jazz Club’, ordinandone la chiusura, in seguito alle denunce presentate dai cittadini della zona preoccupati per gli effetti del rumore sulla loro salute. Il commissario ha avvertito in particolare i proprietari dei club notturni che propongono musica fino al mattino, spiegando che i controlli a sorpresa proseguiranno poiché la lotta all’inquinamento acustico rappresenta uno dei pilastri dei sei punti dell’agenda per la protezione dell’ambiente definita dall’amministrazione locale. Non è la prima volta per lo Stato di Lagos. Nel 2019, come ricorda la testata Vanguard, le autorità avevano ordinato la chiusura di otto edifici religiosi – tra cui chiese e moschee – perché considerati “troppo rumorosi”. (Maz/Dire) 18:23 04-10-21