Scuola. Bianchi: Educazione cruciale nella lotta al cambiamento climatico

Il ministro rilancia proposta del Papa per patto educativo globale (DIRE – Notiziario settimanale Scuola)

Roma, 4 Ott. – “L’educazione è cruciale, non solo nella lotta al cambiamento climatico, ma anche nella creazione di un nuovo approccio alla vita” afferma il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi in collegamento video con la sessione plenaria dell’evento Youth4Climate a Milano. “Lavorare sull’educazione significa lavorare su noi stessi, per la creazione di una nuova comunità” prosegue il ministro ricordando che in Italia è stato avviato il piano ‘RiGenerazione scuola’, per la transizione ecologica e culturale delle scuole. “Dobbiamo rigenerare la conoscenza, le attitudini, le infrastrutture. Soprattutto le opportunità. Con l’UNESCO stiamo lavorando a un’alleanza globale per l’educazione che abbia come scopo l’integrazione dei nostri sistemi educativi. Serve ristabilire quei valori che fanno da pilastri all’integrazione così da garantire a tutti le stesse opportunità. In questo senso, un’altra grande opportunità è rappresentata dalla proposta del Papa per un patto educativo globale”. Il ministro non manca poi di ribadire che “la scuola è spazio di creazione per nuove comunità. Comunità che siano in grado di combattere contro il cambiamento climatico ma anche per una nuova cittadinanza globale”. “È cruciale- conclude Bianchi- che a quest’evento ci siano persone provenienti da tutto il mondo, disponibili e aperte al dialogo”. (Red/Dire) 08:07 04-10-21