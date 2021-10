Fisco. Salvini: Delega non è oroscopo, cambiare metodo

(DIRE) Roma, 5 Ott. – La Lega non ha votato la delega fiscale “perche’ non contiene quello che c’era negli accordi. Problema di metodo: i ministri della Lega non possono avere un documento cosi’ importante in mano alle 13.30, per discuterlo alle 14. Non stiamo parlando dell’oroscopo. Non e’ possibile avere mezz’ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani. C’e’ qualcosa da cambiare nella modalita’ operativa”. Così Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. (Anb/ Dire) 17:54 05-10-21