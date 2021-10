Maltempo. Forte tornado su Catania, comune: segnalati feriti

Danni ad abitazioni ed esercizi commerciali

(DIRE) Palermo, 5 Ott. – Un forte tornado con pioggia e grandine si è abbattuto nel pomeriggio su Catania, causando seri danni alle abitazioni e agli esercizi commerciali. Il Comune sulla propria pagina Facebook sostiene che sia stata “segnalata la presenza di feriti”. Diversi gli alberi sradicati e i pali dell’illuminazione caduti. La circonvallazione è in tilt. “Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”, dicono da Palazzo degli Elefanti. (Sac/Dire) 18:24 05-10-21