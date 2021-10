Maltempo. Tre escursionisti francesi soccorsi sull’Etna

(DIRE) Palermo, 5 Ott. – Intensa giornata di interventi per il Soccorso alpino e speleologico Siciliano (Sass), impegnato con la stazione Etna Nord in due soccorsi. Nel pomeriggio, mentre sull’Etna imperversava un forte maltempo, un tecnico del Sass si è accorto di un’auto parcheggiata nel piazzale di Piano Provenzana e dopo avere allertato la stazione di appartenenza ha raggiunto tre turisti francesi colti dal temporale nella zona degli impianti di risalita. I tre, senza adeguato abbigliamento, infreddoliti e impauriti dalla violenza del maltempo, erano in buone condizioni di salute. In precedenza, invece, un uomo era stato colto da malore mentre percorreva con il figlio i sentieri nella zona del rifugio Citelli, sul versante nord del vulcano. L’escursionista è stato portato fuori dalla zona impervia in barella e affidato ai sanitari del 118, per essere elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. (Sac/Dire) 18:30 05-10-21