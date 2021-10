Sicilia. Allerta gialla prevista per domani

(DIRE) Palermo, 5 Ott. – Allerta gialla per il maltempo domani su tutta la Sicilia. Il dipartimento di Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di “rischio meteo-idrogeologico e idraulico” per temporali, valido da questo pomeriggio alle 24 di domani 6 ottobre. Nell’avviso si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”. I venti saranno tendenti a “forti o di burrasca” settentrionali sui settori tirrenici, e tendenti a “localmente forti sud-occidentali sui settori ionici”. Molto mossi i mari, soprattutto lo Ionio e i bacini occidentali. Il maltempo è già arrivato oggi sulla Sicilia, colpendo in mattinata Palermo e nel pomeriggio, con una intensità più forte, Catania. (Sac/Dire) 19:03 05-10-21