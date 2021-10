Aereo dismesso rimane bloccato sotto un ponte pedonale dopo avere lasciato l’aeroporto di Delhi attraverso l’autostrada

Il video di un ex Airbus A320 di Air India, rimasto bloccato sotto un ponte pedonale sull’autostrada Delhi-Gurugram, vicino all’aeroporto di Delhi, è diventato virale. La fusoliera dell’aereo era montata su un rimorchio. Sembra che l’autista del camion non sia riuscito a misurare l’altezza del ponte pedonale e abbia bloccato l’aereo dismesso sotto il cavalcavia. Questo incidente non ha nulla a che fare con Air India in quanto tale. L’aereo non appartiene più ad Air India, ed era in procinto di essere trasportato per essere demolito, con le ali rimosse. Questo errore è colpa della compagnia responsabile del trasporto dell’aereo. È abbastanza sorprendente che l’aereo sia praticamente a metà sotto il ponte prima che il camion che lo trasporta si fermi. Sembra che il muso e la parte anteriore dell’aereo abbiano probabilmente superato il ponte senza problemi, mentre c’era qualcosa che sporgeva intorno al centro dell’aereo, che ha causato il problema. Il trasporto di carichi di grandi dimensioni può essere un lavoro complicato, specialmente in India, dove lo spazio stradale ridotto costringe la maggior parte dei veicoli di grandi dimensioni a utilizzare le autostrade di notte. Ci sono molti rimorchi che trasportano carichi fuori misura in tutta l’India. Ciò include macchinari pesanti e persino parti di macchine di grandi dimensioni come i mulini a vento. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non capita tutti i giorni di vedere qualcosa del genere. D’altra parte, anche questa non è la prima volta che accade un simile incidente. Nel 2019, un camion che trasportava un ex Boeing 737-200 dell’India Post è rimasto bloccato sotto un ponte nel Bengala occidentale. Sempre nel 2019, un China Southern Airbus A320 è rimasto bloccato sotto un ponte ad Harbin, in Cina. E’ perciò il terzo incidente del genere immortalato sui social negli ultimi due anni. Anche se la logistica del trasporto della fusoliera di un aereo sia complicata, è ancora sorprendente che ciò sia accaduto diverse volte in un periodo abbastanza breve. Generalmente la soluzione è far uscire l’aria dalle gomme del mezzo di trasporto, afflosciandole giusto per il necessario. Tuttavia il danno all’aereo non è stato un grosso problema per l’aereo che sta per essere demolito, anche se il danno al ponte è una storia diversa. Ecco le immagini del bizzarro incidente:

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti