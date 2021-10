Capriate San Gervasio (Bg). In possesso di cocaina, tenta la fuga: arrestato dopo inseguimento

Comando Provinciale di Bergamo – Capriate San Gervasio (Bg) , 06/10/2021 15:29

Nel corso del servizio di controllo del territorio, i militari della Stazione di Capriate San Gervasio hanno individuato un giovane sospetto, in sosta con il ciclomotore nei pressi della Chiesa di quella piazza Cleopatra, luogo abitualmente frequentato da giovani, ma anche da turisti, visto che nel 1995 l’area è stata dichiarata tra i patrimoni dell’umanità dall’UNESCO Italia; all’atto del controllo l’uomo, però, si è dato subito alla fuga riuscendo a percorrere oltre 4 km in direzione di Brembate, e cercando di dileguarsi, prima tra i pedoni di Crespi, poi nel traffico extra-cittadino, congestionato dalla pioggia, ponendo in essere manovre azzardate che hanno posto a rischio sia le persone presenti in piazza Cleopatra che gli automobilisti incrociati lungo il tragitto di fuga. I militari postisi all’inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo lungo la via Buffalora del comune di Brembate, dove l’hanno tratto in arresto.

Durante la fuga l’uomo si è disfatto di diverse dosi di cocaina lanciandole per strada, stupefacente che, schiacciato dalle autovetture in transito, è stato in parte danneggiato e reso irrecuperabile, in parte, circa 10 grammi, recuperato e sottoposto in sequestro. La cocaina che nascondeva all’interno della tasca del giubbotto, era con tutta probabilità destinata per lo spaccio al minuto ad acquirenti di Capriate e dei comuni vicini.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.