L’Italia perde 1 a 2 contro la Spagna e non farà la finale di Nations League

E’ arrivata la tanto temuta sconfitta della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Dopo ben 37 vittorie consecutive l’Italia al Meazza di Milano cede il passo alla Spagna di Luis Enrique. Due a uno il risultato finale della semifinale di questa notte con gli Azzurri che vendono cara la pelle e arrembano la porta spagnola dopo il gol che ha dimezzato le distanze di Lorenzo Pellegrini (83′) su assist del talento juventino Chiesa. L’Italia ha giocato in 10 uomini dal 42′ dopo l’espulsione di Leonardo Bonucci. Per la Spagna le marcature sono state realizzate da Ferran Torres al 17′ e al 47′ (in pieno recupero). Il match è stato diretto dal russo Sergey Karasev. L’Italia giocherà la finale per il terzo e quarto posto Domenica a Torino. Mancini: “La nostra è una squadra giovane, credo che questa partita ci dia una grande forza, nonostante la sconfitta finale“. così il CT della Nazionale Italiana a fine partita.