Maltempo. Cosenza, allerta arancione fino a domani 7 Ottobre

(DIRE) Reggio Calabria, 6 Ott. – Un messaggio di allerta meteo arancione è stato comunicato al Comune di Cosenza dalla Protezione civile regionale. L’allerta riguarderà l’intero territorio comunale e sarà valida dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 6 ottobre, fino alla mezzanotte di domani, giovedì 7 ottobre. Nel messaggio diramato dalla Protezione civile regionale si fa riferimento ad una previsione di piogge diffuse e temporali sparsi. In virtù di questo quadro previsionale, il settore Protezione civile del Comune raccomanda l’adozione di alcune misure comportamentali, tra le quali: non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti; porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti; fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi; non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole; non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti. (Mav/Dire) 18:46 06-10-21