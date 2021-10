Reggio Calabria. Piove ancora allo Scatolone… ma non era sto messo a nuovo?

Situazione incresciosa nell’impianto di basket noto in città come “Scatolone” la pioggia ha reso nuovamente la struttura indisponibile per gli atleti. Qualche ore di pioggia intensa in città e l’acqua come si vede dalle immagini, venuta giù dal soffitto, ha completamente bagnato il campo di gioco rendendolo scivoloso, impraticabile, pericoloso per gli atleti e le atlete delle varie società cestistiche che lo frequentano. La recente riqualificazione dell’impianto con un nuovo gommato in terra, l’eliminazione delle gradinate la colorazione interna della struttura e la sistemazione degli spogliatoi non ha però posto fine a quello che era forse il problema più grosso: l’infiltrazione di acqua. E’ stata questa la causa di infortuni e sospensioni di partite in passato. Lo Scatolone quindi rinnovato ma con gli stessi problemi di tempo? Il tetto della struttura non è stato attenzionato nei lavori? Oppure non sono stati fatti a regola d’arte? Sono occluse e quindi non pulite le vie per fare defluire l’acqua? La gente, le famiglie che portano i figli a far attività sportiva chiedono risposte al Comune che è il proprietario dello Scatolone con tanto di attestazione e cartellone all’interno della stessa.

Fabrizio Pace