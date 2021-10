Roma. Cade ramo su auto in transito all’Eur, due ragazzi lievemente feriti

(DIRE) Roma, 6 Ott. – Due ragazzi, di 21 e 18 anni, sono rimasti lievemente feriti dopo che un ramo, caduto in viale Tupini all’Eur, ha colpito l’auto su cui stavano viaggiando e un’altra auto in sosta. I due ragazzi sono stati portati in ospedale con codice azzurro. Sul posto sono intervenute, verso le 15.30, le pattuglie della Polizia Locale IX Gruppo Eur che hanno proceduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’area chiudendo temporaneamente la via. Dopo gli accertamenti di rito per il rilievo dei danni sui veicoli, sono intervenuti gli uomini del servizio giardini per le verifiche tecniche di competenza sull’alberatura. I caschi bianchi hanno anche allertato i vigili del fuoco per la rimozione del ramo. (Edr/ Dire) 18:17 06-10-21