Covid. Calabria, Gimbe: diminuiscono i nuovi casi del 15,8%

(DIRE) Reggio Calabria, 7 Ott. – In Calabria si registra un miglioramento della performance relativa ai casi di positività al Covid su 100mila abitanti (172) e si evidenza una diminuzione del 15,8% di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. I dati sono stati forniti dal monitoraggio della fondazione Gimbe che ha preso in esame gli indicatori regionali nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, relativi ai nuovi contagi, forniture e somministrazioni vaccini, coperture over 50, efficacia dei vaccini e terza dose. Secondo Gimbe sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid-19. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 66,1% (media Italia 72,4%) a cui aggiungere un ulteriore 4,1% (media Italia 4,3%) solo con prima dose. La popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 15,1% (media Italia 9,5%). Resta ancora molto basso il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari a: 0,4% (media Italia 2,4%). (Com/Mav/Dire) 16:52 07-10-21