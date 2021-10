Covid. Franceschini: accolta la nostra richiesta del ritorno al 100% in luoghi di cultura

Roma, 7 Ott. – “La decisione del Governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts”. E’ quanto dichiara il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, al termine del Consiglio dei ministri. “Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l’utilizzo del green pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all’utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza”, ha concluso il Ministro. (Comunicati/Dire) 19:55 07-10-21