Governo. Riaperture, in dettaglio i provvedimenti assunti dal CDM

La nota della Presidenza del Consiglio

(DIRE) Roma, 7 Ott. – Oggi si è riunito il Consiglio dei Ministri alle ore 18.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. Ecco i provvedimenti assunti:

DECRETO CAPIENZE Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, dei Ministri della salute Roberto Speranza, della cultura Dario Franceschini, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell’interno Luciana Lamorgese, della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021.

SPETTACOLI E CULTURA Teatri, cinema, concerti. In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Musei. Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

SPORT Pubblico a eventi e competizioni sportive La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.

DISCOTECHE La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria. SANZIONI In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

ALTRE MISURE DEL DECRETO Riorganizzazione del Ministero della salute Il testo prevede una riorganizzazione del ministero della Salute volta a rafforzare la dotazione organica delle direzioni di livello generale.

DISPOSIZIONI PER IL REFERENDUM Al fine di consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, la Corte di Cassazione può avvalersi di 360 unità nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.

ESAME DI STATO AVVOCATO Si estendono al 2022 per l’esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l’accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass.

ACCOGLIMENTO PROFUGHI AFGANI Per fare fronte alle particolari e nuove esigenze relative all’emergenza in Afghanistan e all’accoglienza dei profughi, è incrementato di 3000 posti il Sistema di accoglienza e integrazione.

GARANTE PRIVACY Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico. Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l’espressione dei pareri del Garante in merito al PNRR. È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti.

LEGGI REGIONALI Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della Regione Lombardia n. 15 del 06/08/2021 “Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali”, in quanto talune disposizioni in materia di fertilizzanti si pongono in contrasto con la normativa statale, violando gli articoli 117, secondo comma, lettere e) e s), e 120 della Costituzione; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 06/08/2021 “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, in quanto talune disposizioni regionali in materia di concessioni idroelettriche, ponendosi in contrasto con la normativa europea, violano l’articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione; la legge della Regione Lazio n. 14 del 11/08/2021 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 9, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione; la legge della Regione siciliana n. 23 del 06/08/2021 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto di autonomia in materia di tutela del paesaggio e urbanistica e ponendosi in contrasto con le norme statali di grande riforma economico-sociale, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lettere m) e l), della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Lombardia n. 16 del 06/08/2021 “Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) Servizio psico-pedagogico”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 06/08/2021 “Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori”; la legge della Regione Liguria n. 13 del 09/08/2021 “Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure”; la legge della Regione Marche n. 22 del 05/08/2021 “Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche”; la legge della Regione Marche n. 23 del 06/08/2021 “Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”; la legge della Regione Piemonte n. 23 del 06/08/2021 “Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014)”; la legge della Regione Sardegna n. 16 del 11/08/2021 “Assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell’art. 50, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie”; la legge della Regione Toscana n. 31 del 06/08/2021 “Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023”. Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare in modo totale all’impugnativa della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 17/10/2019 recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)”, in quanto la predetta Provincia ha abrogato le disposizioni oggetto di impugnativa, consentendo di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate. Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 19.20. Così la nota della Presidenza del Consiglio. (Com/Pol/ Dire) 21:09 07-10-21