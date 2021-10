Nations League, Francia in finale: battuto 3-2 il Belgio

Finale con la Spagna Domenica. Italia contro i “Diavoli Rossi” per il 3° posto

(DIRE) Roma, 7 Ott. – Allo Juventus Stadium di Torino la Francia ha battuto con una clamorosa rimonta il Belgio nella seconda semifinale di Nations League. Domenica alle 20.45 al Meazza di Milano gli uomini di Deschamps sfideranno la Spagna che ieri ha battuto 2-1 l’Italia. Gli Azzurri, invece, affronteranno i Diavoli rossi nella finale per il terzo posto in programma domenica alle 15 a Torino. I gol del doppio vantaggio belga sono stati messi a segno al 37′ da Yannick Carrasco e al 40′ da Romelu Lukaku. Nella ripresa il recupero della Francia con la rete al 62′ di Karim Benzema, prima del rigore realizzato da Kylian Mbappé al 69′ per un fallo di Tielemans su Griezmann. Quindi il definitivo 3-2 che completa la rimonta della Francia, grazie al gol al 90′ di Theo Hernandez. Poco prima, all’87’ era stato annullato per fuorigioco il gol del vantaggio del Belgio segnato da Lukaku. (Ekp/ Dire) 22:41 07-10-21