Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria: “Io con l’arte ci mangio! Io di arte ci vivo!”

lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021

Reggio Calabria. Lunedì 11 ottobre, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano e presieduta da Francesca Maria Morabito, apre i battenti con le attività di Orientamento del “Laboratorio dello Stretto”, che sotto la direzione artistica del prof. Francesco Scialò, è stato finanziato con le “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

Si tratta di un ciclo di cinque incontri, curati dal prof. Francesco Finotti, dal titolo “Io con l’arte ci mangio! Io di arte ci vivo!”, durante i quali ospiti di fama nazionale, illustreranno le concrete opportunità lavorative offerte ai giovani laureati e laureandi dell’Accademia reggina.

I docenti offriranno consigli utili su come intraprendere la carriera di studi all’interno di un’Accademia di Belle affinché possa trasformarsi in un reale e concreto trampolino di lancio all’interno del mondo del lavoro.

Verranno presentate esperienze di vita vissuta di artisti che, una volta diplomati nelle Accademie di Belle Arti, hanno intrapreso carriere professionali in contesti lavorativi molto differenti e stimolanti.

Il curatore sarà inoltre coadiuvato da tutor scelti tra studenti ed ex studenti dell’Accademia di Reggio Calabria.

Il corso avrà luogo da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021, presso l’Accademia di Belle Arti, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, ed è aperto a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. L’erogazione delle attività avverrà in modalità mista. Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Accademia di Reggio Calabria e il workshop in aula di Decorazione.

Per partecipazione in modalità online basta iscriversi alla Classroom di Google denominata “IO CON L’ARTE CI MANGIO! IO DI ARTE CI VIVO!” con il codice 2r2re6m, dove saranno pubblicati tutti i link Meet del calendario, basta scegliere quello desiderato.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, sezione Laboratorio dello Stretto o la pagina Facebook dell’Accademia.

Prof. Francesco Finotti è nato e vive a Bologna il 20/06/1973. Nel 1999 si diploma presso la Scuola di Scultura dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Dal 1996 espone le proprie opere in musei e gallerie, in Italia e all’estero. Nel 1998 vince un concorso indetto dalla Fondazione Collegio Artistico Venturoli di Bologna, che lo assiste con una borsa di studio (dal 1998 al 2003) ed un atelier. Dal 2008 segue, in veste di collaboratore o curatore, progetti di arte contemporanea. Da settembre 2011 a dicembre 2013 diventa Direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, Bologna. Ha insegnato presso le Accademie di Belle Arti di Bologna, Ravenna, Lecce. A maggio 2018, viene selezionato per partecipare alla seconda edizione del progetto “Città Come Cultura”, organizzato dal MAXXI di Roma. Da gennaio 2019 è docente di Plastica Ornamentale, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Programma del corso

Da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

lunedì 11 ottobre

Ospite: Barbara Luisella Rossetti – grafica e operatrice di messa in onda del programma televisivo “Striscia la Notizia”. La creatività e le nuove tecnologie sono indispensabili anche per il mondo della televisione.

martedì 12 ottobre

Ospite: Isabella De Maddalena – fotografa specializzata in visual storytelling, fotogiornalismo rivolto ai temi del sociale. Come riuscire a lavorare girando il mondo e raccontando storie attraverso la macchina fotografica.

mercoledì 13 ottobre

Ospite: Lorenzo Lunati – titolare della Lunati manufacturing Ideas. La ditta Lunati realizza scenografie per parchi divertimento, sale compleanno, fashion show, punti vendita, negozi ed ambient marketing. Come diventare imprenditori riuscendo a riconoscere le opportunità di lavoro nel mondo del divertimento.

giovedì 14 e venerdì 15 ottobre

Ospite: Silvia Moro – Artmaker, decoratrice di interni. Il percorso formativo utile per l’inserimento nel mondo della decorazione di interni. Una nicchia di mercato che sopravvive nonostante le nuove tecnologie. Con lei si avvierà anche un coinvolgente workshop.