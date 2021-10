Clima. Faki (Unione Africana): c’è un’ingiustizia intollerabile

Presidente: Continente non responsabile, colpito da disastri

(DIRE) Roma, 8 ott. – È “un’ingiustizia intollerabile”, quella del cambiamento climatico, con l’Africa “non responsabile” ma colpita da disastri naturali senza precedenti, aumenti delle temperature e siccità: lo ha detto oggi Moussa Faki Mahamat, il presidente della Commissione dell’Unione Africana (Ua).

L’occasione è stata la manifestazione Incontri con l’Africa 2021, in corso a Roma. “Abbiamo preoccupazioni comuni” ha detto Faki, rivolgendosi ai ministri dei 54 Paesi del continente e ai rappresentanti dell’Italia, che detiene la presidenza del G20 e ospita la conferenza.

“Azioni fuori controllo dell’uomo hanno sconvolto l’equilibrio della natura” ha denunciato il presidente della Commissione. “Dobbiamo far fronte alle conseguenze di tutto ciò, con disastri naturali senza precedenti, aumenti delle temperature, incendi e deforestazione”.

Secondo Faki, “oggi nessuno dubita che la sopravvivenza dell’umanità dipende da ciò che facciamo contro il cambiamento climatico”. Il presidente della Commissione ha aggiunto: “L’Africa non è responsabile dell’aumento dei gas serra; c’è un’ingiustizia intollerabile, alla quale dobbiamo fare fronte insieme”.

Oltre a guidare il G20 quest’anno, l’Italia è co-presidente della conferenza dell’Onu sul clima, la Cop26, al via a Glasgow il 31 ottobre.