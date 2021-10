Comunità Papa Giovanni XXIII. Abusi sui minori: disponibile online un corso sulla prevenzione

Ha suscitato scalpore il rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa francese, incaricata di valutare l’ampiezza del fenomeno degli abusi compiuti sui mino ri dal 1950. Lo stesso Papa Francesco mercoledì all’Angelus non ha nascosto la sua “vergogna per la troppo lunga incapacità della chiesa di mettere le vittime al centro delle preoccupazioni” e incoraggiando a “continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano”. Al fine di promuovere la prevenzione degli abusi è ora disponibile gratuitamente online un corso rivolto agli operatori che nei settori più diversi sono a contatto coi bambini e le persone vulnerabili. Il corso di formazione “La grammatica delle relazioni affidabili: Promuovere relazioni educative a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza” è da oggi disponibile al link: progettosafe.eu

Si tratta di un percorso formativo che mira alla conoscenza degli abusi all’infanzia attraverso l’analisi delle tipologie di abuso presenti nella ricerca clinica e scientifica, delle ferite lasciate nella vita di coloro che ne sono vittime, delle conseguenze e responsabilità sotto il profilo civile e penale, dei fattori di rischio e di protezione. L’obiettivo è promuovere dunque la prevenzione per costruire contesti e relazioni sicure per i bambini. Un’attenzione particolare è dedicata al mondo online, ormai parte integrante e quotidiana delle relazioni, al fine di educare ad una grammatica relazionale generativa nell’uso dei nuovi media. Il 4 novembre 2021 a Roma si terrà Educare ed Accogliere in ambienti sicuri, il convegno di studi su prevenzione e contrasto degli abusi nelle organizzazioni di ispirazione religiosa. Il progetto Safe è realizzato da Azione Cattolica, Centro Sportivo Italiano e Comunità Papa Giovanni XXIII ed è co-finanziato dall’ Unione Europea.