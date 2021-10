Salute. Pettarin: chirurgia robotica a Gorizia, successo simbolo di un territorio verso il futuro

(DIRE) Roma, 8 Ott. – “Quella di oggi è una giornata storica per il territorio goriziano e per la sanità del Friuli Venezia Giulia. Si è concluso con successo il primo intervento di prostatectomia effettuato da un robot chirurgico all’ospedale di Gorizia. Un traguardo per il quale ringrazio il vicepresidente della Regione e assessore alla sanità, Riccardo Riccardi. L’ospedale del capoluogo isontino sta riacquisendo anche in termini di immagine un ruolo di assoluta centralità e apprezzamento da parte dei cittadini. Gorizia è sempre di più il centro di un territorio enorme, senza confini, convintamente e profondamente europeo che si prepara a essere, insieme a Nova Gorica, una storica Capitale europea della cultura. Questo è il frutto di scelte strategiche azzeccate a livello regionale e locale, grazie agli ottimi amministratori su cui può contare il territorio”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin. (Rai/ Dire) 22:00 08-10-21