Vaccino. In Lombardia 2.082 iniezioni congiunte anticovid-antinfluenzale

(DIRE) Milano, 8 Ott. – Sono 2.082 le vaccinazioni anti-covid e antinfluenzali somministrate fino ad oggi in Lombardia, da quando la Regione ha introdotto la possibilità di avere l’iniezione congiunta per immunocompromessi e over 80. La maggior parte delle Ats ha iniziato domenica ad effettuare questa nuova procedura. I dati sono stati diffusi dalla direzione generale Welfare: a Milano 885 persone hanno ricevuto la doppia somministrazione, in Val Padana 281, a Brescia 298, in Insubria 142, a Bergamo 166, in Ats Montagna 132, a Pavia 30 e in Brianza 148. Per adesso le iniezioni sono effettuate nei centri, poi si passerà alle farmacia e infine ai medici di base. (Iaz/ Dire) 18:31 08-10-21