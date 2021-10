(DIRE) Roma, 8 Ottobre – Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA, via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Così il ministero della Salute in una circolare. (Rai/ Dire) 21:31 08-10-21