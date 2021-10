Cinema. Roma, torna Mercato Mia +30% proiezioni e 80 anteprime

Dal 13 al 17 Ottobre a Palazzo Barberini, Moderno e Quattro Fontane

(DIRE) Roma, 9 Ott. – Dal 13 al 17 Ottobre 2021 a Roma – negli spazi di Palazzo Barberini, del Cinema Moderno e del Cinema Quattro Fontane – torna il Mia Mercato internazionale audiovisivo, diretto da Lucia Milazzotto. Dopo essere stato uno dei pochi appuntamenti in presenza nel 2020, il Mia si riconferma anche quest’anno polo di attrazione per i top players del settore, la cui partecipazione si preannuncia già numerosa. Inoltre, si segnala per il 2021 un aumento del +30% nel numero di proiezioni cinematografiche, più di 140 proiezioni e 80 tra anteprime di mercato e anteprime mondiali. Tra le illustri personalità del settore, ospiti della settima edizione, figurano – per la divisione Mia Scripted, curata da Gaia Tridente – il celebre regista, autore e produttore Joe Russo, Co-Chairman con il fratello Anthony Russo della casa di produzione Agbo, ma anche il produttore e scrittore Alon Aranya, al Mia per un keynote focalizzato sui suoi numerosi successi. Per la sezione Mia Unscripted, curata da Marco Spagnoli, saranno presenti l’acclamato produttore e regista di documentari R.J. Cutler, ma anche Cosima Spender e Valerio Bonelli, rispettivamente regista e montatore di Palio e Sanpa – Peccati del Salvatore. Anche quest’anno il Mia presenterà a un pubblico di key players nazionali e internazionali oltre 40 titoli in anteprima al Co-Production Market & Pitching Forum, tra cui 14 progetti di lungometraggio cinematografico, provenienti da 8 Paesi, 14 progetti di serie internazionali in anteprima da 12 Paesi e 13 progetti tra documentari e docuserie che spaziano dallo sport alla musica, dall’ambiente alla politica. Cinque film sono stati selezionati a C Eu Soon, il programma di film work in progress curato da Francesca Palleschi e dedicato alle opere prime e seconde europee in post-produzione. Il Mia è nato e continua a crescere grazie alla consolidata joint venture tra Anica – l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali presieduta da Francesco Rutelli e Apa – l’Associazione Produttori Audiovisivi di Giancarlo Leone, e il rinnovato supporto di ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), con il contributo di MiC (ministero della Cultura), ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lazio e programma Media dell’Unione Europea. (Red/ Dire) 21:00 09-10-21