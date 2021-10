Giustizia. Renzi: sovranità appartiene al popolo e non ai PM

(DIRE) Roma, 10 Ott. – “I problemi della politica con la magistratura sono spesso colpa della politica che ha accettato l’idea che se ri arriva un avviso di garanzia la tua vita è finita e i partiti ti costringono alle dimissioni. Così si trasferisce la sovranità popolare che appartiene al popolo ai PM. Ci si dimette per ragioni di opportunità non per un avviso di garanzia. La politica non ha coraggio. Ma poi c’e tutta una parte che riguarda la magistratura e le sue correnti: se le manovre che fanno i magistrati per entrare al CSM le facessero i politici partirebbero inchieste tutti i giorni”. Lo ha detto Matteo Renzi, presentando “Controcorrente” a Diamante. (Com/Tar/ Dire) 19:57 10-10-21