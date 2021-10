L’Università di Monaco utilizza i dati mobilità di Facebook per prevedere casi di covid

L’LMU (Università Ludwig Maximilian) di Monaco di Baviera, in Germania, utilizza i dati sulla mobilità di Facebook per prevedere i casi di infezione da covid-19 a livello locale. L’LMU è la seconda più grande ed importante università della Germania. Il programma di Facebook noto col nome di “Data for Good” aiuta i ricercatori dell’Unione Europea a prevedere la diffusione del virus. E’ uno dei modi con cui il più importante e diffuso dei social di Mark Zuckerberg sostiene la ricerca nel vecchio continente.

