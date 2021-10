Tennis & Friends. Al Foro Italico il villaggio della salute e dello sport

di Marilena Alescio – Torna, finalmente in presenza, al Foro Italico di Roma, l’XI edizione di Tennis & Friends, l’ evento che unisce sport e prevenzione. Il messaggio è sempre lo stesso, “gli screening salvano la vita”, ecco perché tutti i cittadini sabato 9 e domenica 10 ottobre, hanno potuto effettuare visite mediche, check up ed esami diagnostici gratuiti. A tagliare il nastro del Villaggio della salute e dello sport, insieme al Prof. Giorgio Meneschincheri Medico Specialista in Medicina Preventiva, sono stati Mons. Vincenzo Paglia, Nicola Pietrangeli Presidente Onorario di Tennis & Friends e Veronica Maya madrina dell’ evento. È giusto rimettere la salute collettiva al centro ed oggi con il ritorno del pubblico, dei medici, dei campioni sportivi e degli storici Ambassador, Tennis & Friends rappresenta un ritorno alla vita e alla normalità. A sfidarsi, sui campi di terra rossa tanti vip, da Paolo Bonolis a Max Giusti, Dolcenera, Jimmy Ghione, Neri Marcore’, Ludovico Fremont, Carolina Morace. Presente, ma non in campo Maria De Filippi, che solitamente gioca, essendo un’appassionata di tennis, ma stavolta, ha preferito approfittare di questo appuntamento per fare prevenzione. Ha invitato a non abbassare la guardia, anche Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’ Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Dobbiamo riprenderci la nostra vita ricominciando a fare prevenzione, soprattutto per le malattie oncologiche e cardiovascolari, ha detto. Presenti al Villaggio ben 700 medici volontari, 80 postazioni sanitarie e 30 aree specialistiche. Particolare attenzione è stata dedicata ai bambini e alle donne. Tanti i sostenitori, gli amici e gli Ambassador di Tennis & Friends, apprezzata la visita di Albano a testimoniare il successo della manifestazione che festeggia 10 anni di prevenzione sanitaria con all ‘attivo 120 mila check up gratuiti. Al Villaggio è stato possibile provare alcuni sport, dalla simulazione in volo, all’ arrampicata, allo skateboard. I visitatori si sono cimentati a testare le proprie abilità con diverse discipline sportive. L’ area sanitaria composta da strutture sanitarie, società scientifiche, associazioni e consorzi si è arricchita della preziosa collaborazione delle Forze Armate che in assetto interforze, hanno dispiegato unità dell’ Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Sanità della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, per arricchire l’ offerta di visite fruibili dal pubblico. La grande risposta conferma il successo di un evento ormai consolidato. Tennis & Friends si prepara già per la prossima edizione.